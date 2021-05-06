Компания Sony приступила к разработке сериала по мотивам игры Bloodborn

Портал That Hashtag Show поделился информацией о том, что Sony и HBO приступили к работе над сериалом, который станет экранизацией игры Bloodborn. Сами авторы предполагаемого сериала не подтвердили данные слова и в целом воздержались от комментариев.

Bloodborn – это игра японских разработчиков, которые представили ее еще в марте 2015 года. Предположительно, сериал сейчас находится на первоначальном этапе разработки. Создатели поделились только тем, что готова черновая версия сценария и несколько концепт-артов. По словам инсайдеров, сериал по мотивам игры будет иметь схожие черты с такими проектами, как «Рейд» и «Дредд», вышедшими в 2011-2012 годах. Главному персонажу нужно будет справиться с заданием, которое кажется простым до тех пор, пока не превратиться в цепочку кровопролитных сражений.

Рассчитан сериал на 8 эпизодов, в конце последнего герою предстоит сразиться с главным злодеем, с которым имели дело и люди, играющие в Bloodborn. Известно также, что создатели планируют сделать сериал не менее жестоким, чем игра, о чем свидетельствует то, что на главную роль требуется актер с большим каскадерским опытом.

Источник: gamemag.ru