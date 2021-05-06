 

Компания Sony приступила к разработке сериала по мотивам игры Bloodborn

06.05.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Портал That Hashtag Show поделился информацией о том, что Sony и HBO приступили к работе над сериалом, который станет экранизацией игры Bloodborn. Сами авторы предполагаемого сериала не подтвердили данные слова и в целом воздержались от комментариев.
Bloodborn – это игра японских разработчиков, которые представили ее еще в марте 2015 года. Предположительно, сериал сейчас находится на первоначальном этапе разработки. Создатели поделились только тем, что готова черновая версия сценария и несколько концепт-артов. По словам инсайдеров, сериал по мотивам игры будет иметь схожие черты с такими проектами, как «Рейд» и «Дредд», вышедшими в 2011-2012 годах. Главному персонажу нужно будет справиться с заданием, которое кажется простым до тех пор, пока не превратиться в цепочку кровопролитных сражений.

Рассчитан сериал на 8 эпизодов, в конце последнего герою предстоит сразиться с главным злодеем, с которым имели дело и люди, играющие в Bloodborn. Известно также, что создатели планируют сделать сериал не менее жестоким, чем игра, о чем свидетельствует то, что на главную роль требуется актер с большим каскадерским опытом.

Источник: gamemag.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Ольга Кабо опубликовала свое архивное фото с конкурса красоты: Улыбайтесь, господа!

22.09 / Мнение: Дальний прицел

01.04 / Назван член королевской семьи, интересовавшийся цветом кожи маленького Арчи

22.01 / Скандалы: Юристы Навального не нашли аргументов против иска Пригожина и сорвали заседание суда

10.12 / Виктория Боня заявила об отсутствии дара предсказания у Джулии Ванг

08.02 / Дарья Мельникова прокомментировала слухи о расставании с Артуром Смольяниновым

23.10 / Диетолог Залетова рассказала, как не набрать осенью лишний вес

10.10 / Диетологи назвали суперфуды для борьбы с осенней депрессией и простудой

22.02 / “У всех есть свои проблемы”: Анна Завортонюк призвала подписчиков любить самих себя

01.03 / Иосиф Пригожин на шоу «Маска» выступил в костюме Ананаса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика