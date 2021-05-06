Из-за пандемии Филипп Киркоров понес убытки в размере 160 млн рублей

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в жизни простых людей, но и представителей шоу-бизнеса. Филипп Киркоров из-за отсутствия концертов понес убытки, которые оцениваются в 160 млн рублей.

Поп-королю пришлось сосредоточить внимание на съемочных процессах на телевидении, однако они приносят намного меньший доход. Согласно данным СМИ, последний год стал для Филиппа Киркорова не прибыльным. На него зарегистрированы две фирмы, которые потерпели убытки. Например, по итогам 2019 года экс-супруг Примадонны заработал более 150 млн рублей. Также у артиста появились проблемы, связанные с сотрудниками налоговой службы. По некоторым данным, с начала года счета одной из компаний Филиппа Киркорова неоднократно замораживались. Это было связано с неуплатой налогов и штрафов.

Как пишет издание «Глобалмск», поп-король не расстраивается по этому поводу. По словам артиста, за время активной профессиональной деятельности ему удалось сколотить серьезное состояние. Он прекрасно себя чувствует даже в условиях пандемии. Например, недавно певец с размахом отметил свое 54-летие. Филипп Киркоров похвастался в микроблоге Instagram брендовыми подарками, которые презентовали ему знаменитые коллеги.