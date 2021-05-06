Центробанк РФ прогнозирует экономический кризис из-за очередного всплеска COVID-19

Эксперты Центробанка Российской Федерации прогнозируют экономический кризис из-за очередного всплеска COVID-19. Предположительно, это произойдёт по причине возникновения различных мутаций, устойчивых к вакцинам против инфекции SARS-CoV-2.

Представители Банка России, главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы государства, в своих пояснительных материалах на официальном портале не исключают вероятность появления очередной волны ковида, которая может нанести удар по отечественной экономике. Стоит отметить, вакцинирование существенно стабилизировало макроэкономическую обстановку, однако нельзя останавливаться на достигнутом, поскольку неизвестно, чего ожидать от новых мутаций коронавируса.

По информации главного банка первого уровня, возможно, придётся затрачиваться на разработки новых препаратов, а это чревато значительным экономическим потрясением как для России, так и для всего мира. Экстремальные решения вместе с затратами спровоцируют кризисную обстановку.

Недавно уже поднимался вопрос, касаемый ключевой ставки, которую подняли до 5 процентов годовых. Данные меры были приняты из-за ускорения роста потребительских цен, информирует ГлобалМСК.ру.