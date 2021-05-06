 

Центробанк РФ прогнозирует экономический кризис из-за очередного всплеска COVID-19

06.05.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты Центробанка Российской Федерации прогнозируют экономический кризис из-за очередного всплеска COVID-19. Предположительно, это произойдёт по причине возникновения различных мутаций, устойчивых к вакцинам против инфекции SARS-CoV-2.
Представители Банка России, главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы государства, в своих пояснительных материалах на официальном портале не исключают вероятность появления очередной волны ковида, которая может нанести удар по отечественной экономике. Стоит отметить, вакцинирование существенно стабилизировало макроэкономическую обстановку, однако нельзя останавливаться на достигнутом, поскольку неизвестно, чего ожидать от новых мутаций коронавируса.

По информации главного банка первого уровня, возможно, придётся затрачиваться на разработки новых препаратов, а это чревато значительным экономическим потрясением как для России, так и для всего мира. Экстремальные решения вместе с затратами спровоцируют кризисную обстановку.

Недавно уже поднимался вопрос, касаемый ключевой ставки, которую подняли до 5 процентов годовых. Данные меры были приняты из-за ускорения роста потребительских цен, информирует ГлобалМСК.ру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Неизвестные покрасили все яйца в доме Александра Невзорова

30.12 / Две Мечты

20.11 / Мнение: Зачем Соловьеву YouTube?

29.01 / Южнокорейские ученые назвали максимальный период заразности пациентов с COVID-19

25.09 / Шойгу присвоил Лукашенко звание полковника внутренних войск

13.08 / Специалисты выяснили параметры идеальной квартиры для россиян

05.09 / В Средиземном море появилась питающаяся беженцами рыба-раввин

21.03 / Мнение: Военное кино социалистических стран

21.07 / Антикризисный иммунитет московских инвесторов

07.04 / Эксперимент показал способность хлеба ускорять развитие рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика