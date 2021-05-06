Экс-советник Зеленского рассказал, когда президент получал “намного более полную” картину происходящего

Речь об этом зашла при обсуждении встреч Зеленского с американскими политиками и подготовки к таким встречам.

“Не знаю, как сейчас это происходит при [главе ОП] Андрее Ермаке, но раньше делалось следующим образом: был один координатор (эту роль почти всегда выполнял я), который собирал со всех людей, причастных к визиту или встрече, информацию и потом собиралось большое совещание у президента, где, собственно, и происходила подготовка. При главе ОП Богдане был определенный плюрализм, и в этом нужно отдать ему должное. Все вопросы обсуждались в расширенном составе, не было цензуры на мнения и мне кажется, что картина, которую видел президент, была намного более полной”, – заявил Новиков.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС News Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

Зеленский стал президентом весной 2019 года.

—