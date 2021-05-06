 

Экс-советник Зеленского рассказал, когда президент получал “намного более полную” картину происходящего

06.05.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом зашла при обсуждении встреч Зеленского с американскими политиками и подготовки к таким встречам.

“Не знаю, как сейчас это происходит при [главе ОП] Андрее Ермаке, но раньше делалось следующим образом: был один координатор (эту роль почти всегда выполнял я), который собирал со всех людей, причастных к визиту или встрече, информацию и потом собиралось большое совещание у президента, где, собственно, и происходила подготовка. При главе ОП Богдане был определенный плюрализм, и в этом нужно отдать ему должное. Все вопросы обсуждались в расширенном составе, не было цензуры на мнения и мне кажется, что картина, которую видел президент, была намного более полной”, – заявил Новиков.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС News Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

Зеленский стал президентом весной 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Причиной упадка средневековой цивилизации Центральной Азии стало изменение климата

31.07 / Трамп не хочет откладывать выборы, но обеспокоен проблемой голосования по почте

25.12 / Во Львове успешно провели операцию по трансплантации сердца

16.03 / Национализм и сепаратизм – к 2050 карту Европы ждёт глобальный передел

01.07 / Горящий в Подмосковье склад с покрышками частично обрушился

01.07 / Транзит газа через Украину в июне вырос на 50% по сравнению с маем – оператор ГТС

09.01 / Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия

27.08 / В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

13.08 / На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один погиб

29.06 / Меркель заявила о «беспрецедентных экономических вызовах» ЕС из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика