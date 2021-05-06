 

Во втором туре выборов президента Украины Зеленский победил бы любого из своих оппонентов – опрос

06.05.2021, 11:54, Новости дня
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Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, которого намерены поддержать 18,1% респондентов. На третьем месте – нардеп, сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (14,5%).

Следом идут нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (10,5%) и экс-глава СБУ, лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (6,2%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. В частности, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман – 3,3%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 2,6%.

Во втором туре выборов президента Зеленский победил бы любого из своих оппонентов. Если бы ему противостоял Порошенко, голоса распределились бы следующим образом: 60,5% против 39,5% – в пользу действующего главы государства.

Если бы вместе с Зеленским во второй тур вышел Бойко, преимущество нынешнего президента было бы еще более ощутимым – 70,9% против 29,1%.

Опрос проводился с 22-го по 29 апреля среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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