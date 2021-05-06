Наливайченко опубликовал данные о перерегистрации семейной компании главы НКРЭКУ Тарасюка на офшор

“Друзья, как и обещал, публикую новые данные сделок семьи главы НКРЭКУ Тарасюка с офшором на Сейшельских островах. 16 апреля уже вторая семейная компания этого “известного” топ-чиновника была перерегистрирована на офшор с Сейшельских островов. Конечным бенефициаром указанный снова гражданин Индии. На этот раз сделка касалась столичного ООО “Селла Групп”, которое после перерегистрации изменило название на ООО “Бизнес КМА”, – написал политик.

Он добавил, что по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, фирма специализируется на операциях с недвижимостью, и это уже вторая подозрительная схема из ближайшего окружения главы Национальной комиссии, осуществляющий государственный регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, связанная с офшорами на Сейшельских островах.

“Подчеркиваю: топ-чиновники не имеют права заниматься сомнительными операциями с офшорами. А те, что занимаются, являются коррупционерами. Все собранные нашей ВСК данные мы передали Службе безопасности Украины и НАБУ. Призываем СБУ и НАБУ оперативно установить фактических владельцев Сейшельского офшора. Общественная опасность этой сделки в том, что за этим коррупционным отмыванием денег могут стоять спецслужбы страны-агрессора. В таком случае, нечего удивляться, что руководитель НКРЭКУ является главным лоббистом импорта российской-белорусской электроэнергии в Украине”, – подытожил Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3138858609683461

Контекст:

Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.

В начале 2020 года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора.

В сентябре 2020 года Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией “Эф энд Эм Украина” родного брата главы Тарасюка в адрес ГП “Оператор рынка” для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

В октябре нардеп заявил, что временная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании “Трест “Киевэлектромонтаж” – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия “Киевсвет”. 2 ноября политик написал, что ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка еще в одной компании – ООО “Компания “Металл Инвест”.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

20 апреля Наливайченко написал в Facebook, что 16 апреля родной брат Тарасюка переоформил одну из своих компаний на офшор “Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд” (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины.

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