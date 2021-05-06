 

В Киеве началась встреча Зеленского и Блинкена

06.05.2021, 11:54, Новости дня
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“Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь – принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно, прежде всего, для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку”, – отметил Зеленский.

После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США пообщаются с представителями СМИ.

В рамках визита в Украину Блинкен также встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями украинской власти.

Контекст:

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину на посту госсекретаря США.

Вместе с Блинкеном Украину посещает Виктория Нуланд, которую 29 апреля утвердили на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Для нее эта поездка тоже будет первым визитом в Украину на этой должности. Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность.

Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и переехал в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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