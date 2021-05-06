Мнение: «Новое Понимание Смысла Золотого Сечения» Дополненный вариант Статьи

Здравствуйте

Про трактовку Золотого Сечения, выводящую в Высшие измерения.

(чистая Арифметика и Геометрия, на уровне школьной программы)

Данная трактовка публикуется в этой статье впервые (в Интернете нет сведений о таком понимании Золотого сечения)

1) Всем со школьной скамьи известна формула Золотого Сечения:

Большое Золотое Сечение = (√5+1)/2

Малое Золотое Сечение = (√5-1)/2

Где символ √ – это квадратный корень

В официальной науке Золотое Сечение объясняется как: «Золотое сечение – правило пропорции, не случайно его еще называют божественной гармонией. Коротко эта пропорция определяется так: “Меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому» https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_сечение

В чем же смысл этой пропорции?

Много чего в математике (числа Фибоначчи), в геометрии (пятиконечная звезда), в архитектуре , в искусстве, в природе соответствует этой пропорции.

«Графическая иллюстрация золотого сечения (ЗС), как правило, ограничивается скудным набором геометрических представлений и главным образом базируется на разных интерпретациях прямоугольного треугольника с соотношением катетов 1:2. Традиционно демонстрируемые построения на тему ЗС сводятся к линейному сопоставлению частей некого отрезка, причем чаще всего отдельно от единичной меры.» http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322140.htm

Все понимание Золотого Сечения идет исключительно через Двумерность.

Неужели такая пропорция, которая встречается всюду в природе, в основе своего понимания – это просто пропорция некоего треугольника?

2) Давайте сделаем простые арифметические действия: 2 запишем как √4

Большое Золотое Сечение = (√5+1)/2 = √5/2+1/2 = √5/√4+1/2

Малое Золотое Сечение = (√5-1)/2 = √5/2-1/2 = √5/√4-1/2

А теперь вспомним, что вообще геометрическая суть квадратных корней:

√1 – диагональ 1D отрезка длины = 1 (по сути сам отрезок)

√2 – диагональ 2D квадрата с ребром = 1

√3 – диагональ 3D куба с ребром = 1

√4 – диагональ 4D куба с ребром = 1

√5 – диагональ 5D куба с ребром = 1

√N – диагональ ND куба с ребром = 1

Где символ √ – это квадратный корень

Два значения из этого ряда √4 и √5 входят как составляющие в формулу Золотого Сечения

получается что: √4 – это основная константа Четырехмерья (√4 = 2);

получается что: √5 – это основная константа Пятимерья

Назовем √5/√4 – Золотой Серединой

Золотая Середина отношение Пятимерности к Четырехмерности (дробь, знак деления это и есть отношение; даже говорят так, например: «три относится к двум как шесть относится к четырем»)

3) Золотые Сечения = Золотая Середина +½ или Золотая Середина -½ .

Большое Золотое Сечение = Золотая Середина + 1/2

Малое Золотое Сечение = Золотая Середина – 1/2

Малое Золотое Сечение + 1 = Большое Золотое Сечение

Что значит эта единица? Приплюсованная единица. Приплюсовать значит увеличить на один, добавить, переместиться на единичную координату.

Эта 1 (Единица) – это и есть шаг, шаг по координате любого из измерений

Это может быть и шаг любого из измерений в Четырехмерности.

Это может быть и шаг дополнительного Пятого измерения.

Это может быть и шаг любого Высшего (6D, 7D, 8D …) измерения.

Понимания сути Золотого Сечения становится очевидным, если эту 1 (Единицу – шаг, разницу между Большим и Малым Золотыми Сечениями) рассматривать либо как шаг Пятого измерения, либо как шаг Высших измерений.

Получается, что Золотое Сечение есть движение Золотой Середины либо в 5-ом измерении (которое входит в описание Золотой Середины), либо в одном из Высших измерений (дополнительных к используемым в Золотой Середине)

4) Давайте на примере. На примере восприятия Мира.

В упрощении: Если взять за три измерения: 3 (три) пространственные координаты физического мира, за 4-ую координату время, за 5-ую координату (слои эмоционального, ментального, буддхического и т д тел), то такие Пять измерений по существу дают возможность восприятия Мира во времени. Такая кинолента 3D фильма, где кубики кадры выстроены в 4-ом измерении, а все ощущения дополнительной дорожкой в слоях 5-ого.

Золотая Середина √5/√4. Отношение Пятимерья к Четырехмерью.

Пятимерьем описывается череда трехмерных кадров Жизни с эффектами ощущений. По сути восприятие всей Жизни Персонажем.

а) Четырехмерьем (без координаты время) описывается один кадр жизни с эффектами ощущений. В этом случае Золотая Середина (отношение Пятимерья к Четырехмерью) это отношение восприятия всей Жизни к Моменту Здесь и Сейчас. А, наверное это и есть Мнение по Жизни, мнение конкретного Персонажа в конкретный момент времени.

б) Либо Четырехмерьем (без координаты других тел) описывается череда Трехмерных кадров без эффекта ощущений. В этом случае Золотая Середина (отношение Пятимерья к Четырехмерью) это отношение восприятия всей Жизни (череде кадров) с ощущениями, к всей Жизни (череде кадров) только как к изображению, без ощущений. Наверное, это описывается словами Личность, Душа, поскольку отражает отношение Персонажа к определенному сценарию. Это как если Вы, посмотрев Фильм, представите себя главным Героем фильма, то Душа моментально придет в состояние усредненного восприятия всей картины от имени главного героя. Но без прочувствования каждого мгновения этого фильма. По сути нет Переживаний.

5) А вот теперь к статике Золотой Середины добавляем перемещение в пятом измерении.

а) В первом примере включаем перемещение по времени. Получаем Мнение по Жизни конкретного Персонажа о моменте здесь и сейчас, перемещаемое по времени. По сути это и есть Жизнь.

б) Во втором примере включаем изменяемость Личности, Души. Добавляем переживания. По сути это и есть Жизнь.

Золотая Середина без изменяемых ощущений

Золотое Сечение с изменяемыми ощущениями.

Путешествие суммы тел по кадрам Жизни и есть Золотое Сечение.

В основе геометрии архивов Жизни – Золотая Середина

В основе динамики геометрии эффекта Жизни – Золотое Сечение

Поэтому людей как завороженных тянет к Золотому Сечению и в архитектуре, и в Живописи, и в Природе, и в чертах мужской и женской красоты и много где еще. Ведь это то же самое математическое описание, что и описание самой Жизни.

6) Но тем же самым Золотым Сечением, той же самой формулой описывается и переход в иные измерения.

Золотая Середина √5/√4 (Отношение Пятимерья к Четырехмерью) остается Золотой Серединой в этой же Пятимерности. Но вот 1 (Единица из Малое Золотое Сечение + 1 = Большое Золотое Сечение) становится не шагом внутри этих Пяти Измерений, а шагом в Шестое или какое-либо другое дополнительное измерение. По сути ВЫХОДОМ ИЗ ПРИВЫЧНОЙ ПЯТИМЕРНОСТИ.

Это и есть выходы из ритмики обычного восприятия (привычного для нас просмотра кадров жизни). 1 – это сдвиг на единицу координаты, значит выход в соседний пласт Мироздания (например из координат (1; 2; 3; 4; 5) в координаты (1; 2; 3; 4; 6). В этом примере, если 5-ое измерение это время, то это переход в 6-ое измерение (другой временной поток например). А если 5-ое измерение это духовное, эмоциональное и другие тела, то Выход в 6-ое измерение означает смену Персонажа или выход из Персонажа.

В этом случае Золотое Сечение есть преодоление «притяжения» одного измерения для перехода в другое.

В этом случае примерами Золотого Сечения являются: смена курса сценария в пространстве вариантов, скачок в расширении Сознания, выход в астрал, потеря сознания, вход и выход из сна, Смерть.

7) Получаем такие основные выводы:

Золотым Сечением описывается путешествие «Четырехмерности в Пятимерности»

Также Золотым Сечением описывается качественный скачок перехода привычной «Четырехмерности в Пятимерности» в соседний слой Шестимерности.

А Золотой Серединой описывается сама суть существования «Четырехмерности в Пятимерности».

Это все Божественные проявления многомерной трактовки Золотого Сечения, а не просто пропорции 2D треугольника.

8) Людей, как завороженных тянет ко всем проявлениям Золотого сечения, и внутри Пятимерности и при выходе в Высшие измерения.

В науке многомерная трактовка Золотого Сечения используется разве что в ядерной физике.

Ядерные физики на коллайдерах и занимаются тем, что сталкивая частицы на локально удвоенных скорости света (при аксиоме: скорость света максимальна в нашем Мире), заставляют выходить Материю в дополнительные измерения.

При экспериментах на коллайдерах ученые ожидают выходов в другие измерения, порталов в иные миры, замедления или ускорения времени, образования локальных черных дыр, выходов в уровни Темной Материи и Темной Энергии и не скрывают этого. Об этом обо всем написано в официальных научных статьях.

Увы, в этом случае людей как завороженных тянет и на такие опасные виды Золотого Сечения с качественными переходами в другие измерения. Ученых в желании невиданных ранее экспериментов. Военных в стремлении создать сверхоружие на основе таких экспериментов. Как мотыльков на Огонь.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Коллайдеры, в основном Брукхейвен (США) и Церн (Западная Европа), являются причиной многих бедствий:

– глобального потепления;

– таяния ледников;

– потепления Гольфстрима и Средиземного моря;

– озоновых дыр;

– аномалий магнитного поля Земли;

– новых вирусов и болезней;

– максимума узора зараженности и смертности от коронавируса в Мире

(совпадающего с геометрией Пучков Деструкции от коллайдеров);

– и многого другого

В этом случае «Золотое Сечение», к которому через коллайдеры идет Человечество, может стать именно тем, что ВЫСЕЧЕТ человечество так, что мало не покажется. До уровня огромных страданий, а то и до смерти.

В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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