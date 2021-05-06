Мнение: Колумбийские протесты
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Судя по поступающим видео, протесты в Колумбии явно набирают обороты.
Президент Дуке уже публично заявил, что отказывается от повышения налогов, но протесты не прекращаются, так как еще ранее, требования из экономических переросли в политические.
Хотелось бы напомнить, что все это происходит в стране, которая еще совсем недавно поучала Венесуэлу демократии и предпринимала усилия по свержению законного президента и правительства.
Преступный проамериканский режим Ивана Дуке должен уйти! Колумбия будет свободной!
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Источник: Colonel Cassad
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