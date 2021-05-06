В мире: «Воспитатели России» разрушают мировую политику

Люди, считающие себя представителями совета директоров цивилизованного мира (стран Большой семерки, G7), провели первый за долгое время саммит. По заявлениям участников и документам встречи видно, что главной задачей G7 стало воспитание и дрессировка «нарушителей мирового порядка» – РФ и Китая. Что от нас требуют и на каком основании?

С 3 по 5 мая в Британии прошел саммит министров иностранных дел стран-членов Большой Семерки (G7) – первый такой саммит с момента начала эпидемии коронавируса. Фактически это был пролог, подготовка к саммиту глав государств G-7, который пройдет в июне. «Семерку» называют мировым советом директоров, и предполагается, что министры должны были обсуждать самые серьезные политические проблемы, которые стоят перед миром (по традиции, экономические обсуждаются на G20 – Большой Двадцатке).

И тем было предостаточно. Глобальная вакцинация. Вывод мира из коронавирусного кризиса. Борьба с терроризмом. Рост радикального исламизма в странах Европы (о чем, например, предупреждали в недавнем письме отставные французские генералы). Агрессивное поведение Турции. Наконец, судьба и будущее западных интеграционных объединений – прежде всего ЕС и НАТО.

Однако по факту темы были иные. Так, например, в ходе первого полноценного дня заседаний министры провели 30-минутные сессии по Мьянме, Сирии, Ливии и Афганистану. Семь министров, полчаса на тему – то есть, фактически, каждый лишь высказал позицию. Двум же вопросам было уделено аж по полтора часа времени – Китаю и РФ (последней совместно с украинским и белорусским кейсами, которые и рассматриваются как часть российского вопроса).

«Экономические интересы должны быть во всем, однако при этом во взаимодействии с Китаем нужно уделять большее внимание вопросам прав и свобод человека», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его британский коллега Доминик Рааб (номинальный хозяин саммита, поскольку Великобритания сейчас председательствует в G7) заявил о том, что Запад должен защищать «основанный на правилах» международный порядок от покушения на него ряда стран – прежде всего Китая. Порядок, в который, по словам Энтони Блинкена, западные страны «вложили столь много сил».

Россию Блинкен и Рааб не упоминали, однако предполагается, что защищать этот порядок нужно и от нее – нехорошей нарушительницы норм и устоев. «Мы не собираемся заниматься эскалацией и предпочитаем иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И если РФ будет двигаться в этом направлении, то будем двигаться и мы», – заявил Энтони Блинкен. Нечто подобное сказано и в проекте итогового коммюнике саммита. Прозвучали и ритуальные призывы к РФ «принять меры по деэскалации на границе с Украиной».

Очень интересные заявления, если учитывать, что защищать мировой порядок нужно прежде всего от самого Запада, который покушается на этот порядок именно ради сдерживания Пекина и Москвы. Ряд западных экспертов с неудовольствием констатируют, что Китай (в отличие от Советского Союза) не пытался оспорить правила существования западного мира, а банально в него интегрировался. И не просто интегрировался, а активно использовал эту систему (например, принципы свободной торговли) для экономического рывка и оспаривания американского лидерства.

Россия же использует эти же принципы открытого мира плюс остатки правового наследия биполярной системы (например, примат Совета Безопасности ООН в международных делах) для защиты идей многополярного мира, а также священности суверенитета и обязательности невмешательства одних стран в дела других.

И для того, чтобы бороться с КНР и РФ, Штатам и их союзникам приходится открыто заниматься демонтажом основ мирового порядка. Вводить экономические санкции, устраивать торговые войны, отказываться от принципов многосторонней дипломатии. Более того – даже подрывать веру в универсальность своих инструментов глобального регулирования (доллара, системы SWIFT, интернета, соцсетей). То есть своими руками рушить основы глобализации, на которой строился западный порядок.

И не просто рушить, но и заставлять рушить других. Штаты и Британия («ближе партнера нет у Вашингтона», как сказал Доминик Рааб) пытались убедить страны-члены G7 не только обсуждать Китай и Россию, но и стать участниками возглавляемой США системы по сдерживанию этих двух «нарушителей». Ну и не только страны-члены G7 – из четырех стран, приглашенных в качестве персональных гостей на саммит, три (Индия, Южная Корея и Австралия) видятся Западом как часть антикитайской оси. Кроме того, пятая страна – Бруней – была приглашена в качестве председателя АСЕАН. Организации, на которую тоже возлагаются большие надежды в плане участия в системе сдерживания китайских амбиций.

Судя по всему, пока что единственным итогом этого приглашения стал конфуз в виде нахождения коронавируса у двух представителей индийской делегации (после чего вся делегация ушла на самоизоляцию). Большинство стран Азии и Европы готовы в лучшем случае участвовать в персональных санкциях против КНР (например, за нарушение прав человека в Синьцзяне), однако не готовы к прямому конфликту с Пекином. Просто потому, что а) не верят в способность США этот конфликт выиграть и б) понимают, что ответки Китая – как политические, так и экономические – прежде всего прилетят им.

И это еще полбеды для Америки и коллективного Запада. У них нет не только единства или понимания реальных проблем, стоящих перед миром: западные страны до сих пор живут в мире иллюзий относительно собственной исторической роли. И роли тех, кто им противостоит.

На встрече министров стран-членов G7 высокие гости подчеркнули, что намерены продолжать дрессировать весь мир. Впихивать его в прокрустово ложе западного образа и подобия. «Нас объединяют общие ценности – демократия, свобода, права человека – и мы хотим снова вместе нести эти ценности в мир», – пояснил Хайко Маас.

Однако, к сожалению для Хайко Мааса и других сторонников такой роли Запада, успешность их крестового похода вызывает большие сомнения. Прежде всего потому, что эти ценности потеряли привлекательность. В них больше не верят, и не только потому, что Соединенные Штаты слишком часто используют гуманитарные вопросы как повод для вмешательств во внутренние дела третьих стран.

Проблема в том, что в самих западных государствах эти ценности мутировали и выродились в абсолютно непривлекательные образы.

Демократия превратилась в олигократию, когда элита не стесняется чуть ли не открыто фальсифицировать итоги президентских выборов или же заниматься остракизмом политиков, не разделяющих леворадикальные идеи.

Свобода приобрела привкус Скотного двора, когда все равны, но представители сексуальных меньшинств, черные, исламисты и левые радикалы равнее. Права человека же нарушаются повсеместно – особенно если это человек смеет возмущаться складывающейся в ряде западных стран левой тоталитарной диктатурой.

Разобщенность, отрыв от реальности, война с ветряными мельницами – все это показывает, что G7 больше не может претендовать на роль совета директоров современного мира. В лучшем случае это собрание является клубом джентльменов, раскуривающих сигары и говорящих о величии дней минувших.

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