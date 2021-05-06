Китай лидирует в гонке по созданию национальных орбитальных станций
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Напомним, что недавно китайцы запустили первый модуль, который станет базовым для создания собственной орбитальной станции. Это событие заставило экспертов подумать о том, что именно КНР в будущем станет лидером в данном сегменте.
Иначе говоря, орбитальных станций может оказаться несколько. Но китайская, судя по всему, станет самой большой и самой важной. Развернуть ее и привести в рабочее состояние космическое ведомство КНР планирует уже в следующем году.
Американцы сильно отстают от Китая в данном сегменте, говорят специалисты. У РФ также проблемы. Сейчас принято решение продлить срок службы МКС, однако всем давно понятно, что эта станция уже старая, и свой срок она отслужила.
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