Китай лидирует в гонке по созданию национальных орбитальных станций

Напомним, что недавно китайцы запустили первый модуль, который станет базовым для создания собственной орбитальной станции. Это событие заставило экспертов подумать о том, что именно КНР в будущем станет лидером в данном сегменте.

Иначе говоря, орбитальных станций может оказаться несколько. Но китайская, судя по всему, станет самой большой и самой важной. Развернуть ее и привести в рабочее состояние космическое ведомство КНР планирует уже в следующем году.

Американцы сильно отстают от Китая в данном сегменте, говорят специалисты. У РФ также проблемы. Сейчас принято решение продлить срок службы МКС, однако всем давно понятно, что эта станция уже старая, и свой срок она отслужила.