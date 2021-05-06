 

Россия покинет МКС

06.05.2021, 11:08, Новости дня
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Об окончательном решении Российской Федерации выйти из проекта по эксплуатации Международной космической станции сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, космонавты уже 70% своего времени тратят на ремонт и обслуживание МКС, а это – крайне нерациональное использование самого дорогого рабочего времени.

Теперь РФ сосредоточится на создании собственной орбитальной станции, пояснил чиновник. Кстати, этим же занимаются сейчас в Китае и Соединенных Штатах.

Напомним, что эксплуатация МКС началась еще в 1998 году. В проекте участвовало 15 аэрокосмических агентств. Однако со временем на МКС стали появляться все больше технических проблем. Возникали неисправности, устранить которые полностью невозможно.



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