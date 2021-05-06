COVID-19 может спровоцировать инсульт у пациентов до 55 лет



1

минута

Риск инсульта может увеличиваться после перенесенных острых респираторных инфекций. Ранее исследования показывали, что в первые дни после гриппа и пневмоний он выше в 3-7 раз. В этом контексте COVID-19 не стал исключением: рост риска инсульта при коронавирусе связывают с воспалением и увеличением свертываемости крови.

В марте группа американских исследователей представила результаты анализа 28 тысяч историй болезни из 54 больниц в США с декабря 2019 по апрель 2020 года. COVID-19 был диагностирован у 8163 человек, инсульт развился у 103 из них, что составило 1,3%. В основном это были пожилые пациенты — чаще всего инсульт диагностировался у больных в возрасте 69 лет, и чаще всего на фоне гипертонии, повышенного «плохого» холестерина и сахарного диабета.

Однако в новом глобальном исследовании, опубликованном в журнале Srtoke, ученые сделали весьма тревожные выводы: COVID-19 может вызвать инсульт у молодых пациентов, в том числе без сопутствующих заболеваний. Из 432 человек острым ишемическим инсультов, включенных в исследование, 104 (21,4%) были моложе 55 лет. Более того, инфекция может спровоцировать инсульт даже у тех пациентов, у которых он бы никогда не случился, если бы они не заболели — у 105 человек (24,4%) не было выявлено ни одного фактора риска этого состояния.

Самым удивительным открытием было то, что примерно 40% пациентов даже не подозревали о том, что инфицированы SARS-CoV-2. Инфекция подтвердилась у них только при госпитализации с инсультом.

Исследование показало также, что пациенты моложе 55 лет чаще всего страдали от инсультов, связанных с окклюзией крупных сосудов, что, как правило, приводит к наихудшим клиническим исходам по сравнению с окклюзией мелких сосудов.

«COVID-19 — это не грипп и не простая вирусная инфекция. Эти результаты ясно показывают, что молодые люди, которые формально не входят в группу риска по коронавирусу, уязвимы для инсультов и других последствий воздействия инфекции в ближайшей и долгосрочной перспективе», — сообщил один из авторов исследования, профессор Сирил Коэн (Cyrille Cohen) из Университета Бар-Илан.