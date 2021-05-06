9 мая в Рыбинске временно ограничат движение центре города

06.05.2021, 11:09, Объявления

Теги: Праздник, Транспорт

9 мая в связи с проведением массовых и культурно-зрелищных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 12:00 до 15:30 в центральной части города будет ограничено движение транспорта, общественный транспорт временно изменит маршруты движения.

С 12:00 до 15:30 на время проведения легкоатлетической эстафеты будет ограничено движение:

– по улице Крестовой на участке от улицы Свободы до улицы Кирова,

– по проспекту Ленина на участке от улицы Свобода до улицы Димитрова,

– по улице Герцена на участке от улицы Кирова до улицы Свободы,

– по улице Свободы на участке от Волжской набережной до улицы Радищева,

– по улице Чкалова на участке от улицы Кирова до улицы Свободы,

– по улице Кольцова на участке от улицы Радищева до улицы Герцена.

С 11:00 до 15:30 запрещена стоянка транспортных средств:

– на улице Герцена на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы,

– на улице Кольцова на участке от улицы Герцена до улицы Крестовой,

– на улицы Свободы на участке от улицы Герцена до улицы Крестовой,

– на улице Чкалова на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы.

В связи с ограничением движения в центре маршруты общественного транспорта двинуться в объезд перекрытого участка.

Автобусы маршрутов:

– № 1, 3, 9, 12, 16, 33, 8-т, 16-т, 36-т, 101, 111 будут следовать по улицам Димитрова, Свободы, Плеханова, Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту. Вводятся временные остановки на улице Димитрова (в районе дома № 3).

– № 2, 10 будут следовать по улицам Плеханова, Луначарского, Крестовая и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.

– № 6 будут следовать по улицам Димитрова, Свободы, Фурманова (без заезда на ж.д. вокзал). На время объезда вводится остановка на улице Димитрова (в районе дома № 3).

Троллейбусы маршрутов:

– № 1 будут следовать от пр. Серова по улицам: 9 Мая, Фурманова, Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

– № 4 будут следовать от ул. Фурманова по улицам: Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.

– № 6 будут следовать от ул. Ворошилова по улицам: пр. Революции, Фурманова, Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее по своему маршруту. В обратную сторону по тому же маршруту.