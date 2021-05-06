 

Лариса Гузеева неожиданно заговорила о старости и поблагодарила судьбу за все

06.05.2021, 11:02, Разное
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В своем микроблоге Instagram Лариса Гузеева показала архивное фото, на котором она запечатлена в молодости. 62-летняя телеведущая неожиданно заговорила о старости.
В посте звезда «Жестокого романса» поблагодарила за всё свою судьбу. Лариса Гузеева написала, что «не стареет тот, кто не живет». Публикация ведущей «Давай поженимся!» набрала множество комментариев. Актриса Яна Поплавская написала, что «любит лицо» своей коллеги. По словам певицы Натальи Гулькиной, Лариса Гузеева «всегда красавица», несмотря на то, сколько ей лет.

Некоторые поклонники удивились размышлениям телеведущей. По их мнению, о старости звезде говорить рано. Лариса Гузеева активно работает и достаточно успешна в профессии. Недавно в эфире программы «Давай поженимся!» она сделала татуировку, которую посвятила сыну. На этот эксперимент 62-летняя ведущая согласилась на глазах у миллионов зрителей. Кроме этого, у нее достаточно молодежный имидж, поэтому гардероб знаменитость подбирает соответствующий.



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