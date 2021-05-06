 

Телесеть HBO раскрыла дату выхода приквела «Игры престолов»

06.05.2021, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телесеть HBO ответила на вопрос о том, когда фанатам стоит ждать выхода проекта «Дом дракона». Релиз назначен на 2022 год.
В HBO не только объявили о годе выхода приквела, но и поделились несколькими кадрами из него, которые быстро разлетелись по всем социальным сетям. Создатели также рассказали, что проект будет состоять всего из 10 эпизодов.

События спин-оффа развернутся за 300 лет до тех, которые были представлены в оригинале. Будет рассказана история о войне между Таргариенами, известная под названием «Танец драконов». За разработку проекта взялись Мигель Сапочник и Райан Кондал. Сапочник, кроме того, лично займется постановкой нескольких эпизодов. Съемки стартовали в апреле этого года.

Инсайдеры сообщили, что на данном проекте все не закончится и он станет только одним из многочисленных продолжений, работу над которыми телеканал HBO уже начал.

Источник: www.igromania.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Анна Нетребко удивила поклонников необычным платьем с красными конями

29.09 / В Москве объявили домашний и удаленный режимы из-за нового пика заболеваемости COVID-19

27.09 / Мнение: Бомбежка Воронежа не состоится

14.01 / Ученые: К 2050 году Земля достигнет критической температуры

23.11 / Княгиня Шарлен поделилась новыми портретами князя Альбера II и детей

18.09 / Ученые: Ультрафиолет может убивать SARS-CoV-2 без вреда для людей

25.08 / Личное: Неактуальный президент

05.03 / Мнение: 2 гвоздики для товарища Сталина. 05.03.2021

17.08 / Мнение: Вопрос

01.11 / Главного редактора Charlie Hebdo уволили за карикатуру на Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика