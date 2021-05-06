Телесеть HBO раскрыла дату выхода приквела «Игры престолов»

Телесеть HBO ответила на вопрос о том, когда фанатам стоит ждать выхода проекта «Дом дракона». Релиз назначен на 2022 год.

В HBO не только объявили о годе выхода приквела, но и поделились несколькими кадрами из него, которые быстро разлетелись по всем социальным сетям. Создатели также рассказали, что проект будет состоять всего из 10 эпизодов.

События спин-оффа развернутся за 300 лет до тех, которые были представлены в оригинале. Будет рассказана история о войне между Таргариенами, известная под названием «Танец драконов». За разработку проекта взялись Мигель Сапочник и Райан Кондал. Сапочник, кроме того, лично займется постановкой нескольких эпизодов. Съемки стартовали в апреле этого года.

Инсайдеры сообщили, что на данном проекте все не закончится и он станет только одним из многочисленных продолжений, работу над которыми телеканал HBO уже начал.

Источник: www.igromania.ru