Huawei и Honor возглавили ТОП самых заменяемых смартфонов у россиян

Эксперты рассказали, какие смартфоны являются самыми заменяемыми у россиян. Во главе ТОПа находятся устройства брендов Huawei и Honor. Менее 40% пользователей снова отдают предпочтение подобным девайсам.

Статистика показывает, что владельцы iPhone покупают хотя бы еще один продукт от компании Apple: планшет, наушники, «умные часы». К тому же в 92% случаях они приобретают смартфон данного бренда. Что касается владельцев гаджетов, работающих на Android, то они не сильно привязываются к устройствам определенной фирмы.

56% пользователей Samsung снова покупают модели данного бренда. К тому же среди абонентом МТС фиксируется наиболее продолжительный период использования девайсов южно-корейского бренда. Средний срок применения смартфона Samsung в РФ составляет 687 дней, Apple – 675 дней, а Xiaomi – 581 день. Обладатели Huawei и Honor хотят поменять свои устройства на новые уже через 538 дней со дня покупки. Половина тех, кто однажды купил смартфон Xiaomi, снова выбирают гаджеты данного бренда.

Источник: ria.ru