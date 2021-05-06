 

Huawei и Honor возглавили ТОП самых заменяемых смартфонов у россиян

06.05.2021, 11:02, Разное
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Эксперты рассказали, какие смартфоны являются самыми заменяемыми у россиян. Во главе ТОПа находятся устройства брендов Huawei и Honor. Менее 40% пользователей снова отдают предпочтение подобным девайсам.
Статистика показывает, что владельцы iPhone покупают хотя бы еще один продукт от компании Apple: планшет, наушники, «умные часы». К тому же в 92% случаях они приобретают смартфон данного бренда. Что касается владельцев гаджетов, работающих на Android, то они не сильно привязываются к устройствам определенной фирмы.

56% пользователей Samsung снова покупают модели данного бренда. К тому же среди абонентом МТС фиксируется наиболее продолжительный период использования девайсов южно-корейского бренда. Средний срок применения смартфона Samsung в РФ составляет 687 дней, Apple – 675 дней, а Xiaomi – 581 день. Обладатели Huawei и Honor хотят поменять свои устройства на новые уже через 538 дней со дня покупки. Половина тех, кто однажды купил смартфон Xiaomi, снова выбирают гаджеты данного бренда.

Источник: ria.ru



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