Тоня Матвиенко снялась для обложки украинского глянца со своими дочерями

“Какие три желания загадала на свои 40? Здоровья семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке”, – написала она.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:

Тоня Матвиенко отпраздновала 40-летие 12 апреля. Она – мать двоих дочерей: Ульяны (1998) и Нины (2016). Они – единоутробные сестры. Имя отца старшей дочери артистка не афиширует, а отцом младшей является ее муж, певец Арсен Мирзоян. Они поженились в 2018 году.

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