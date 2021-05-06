Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ – Арахамия

“1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены ориентироваться на эту дату”, – заявил политик.

Глава фракции пояснил, что речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины. По его словам, парламент также планирует внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

Он отметил, что между Украиной и международными донорами были разногласия по поводу модели назначения директора НАБУ. Сейчас эта модель все еще не определена, но предполагается, что она должна быть компромиссной.

По данным агентства “Интерфакс-Украина”, среди проблемных вопросов остаются также принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Кроме того, необходимо принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенного этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Контекст:

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

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