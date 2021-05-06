43-летний экс-супруг Ани Лорак показал, как выглядел 20 лет назад

“20 лет тому назад”, – подписал он снимок.

Скриншот: muratnalca / Instagram

“20 лет после”, – следом разместил новое фото Налчаджиоглу.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а спустя 10 лет рразвелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в тот момент, когда он гладил ее бедра.

Пара долгое время не комментировала расставание, а в апреле 2021 года оба супруга высказались о произошедшем.

Налчаджиоглу назвал свое поведение, спровоцировавшее развод, “ошибкой”, подчеркнув, что не будет оправдываться.

Певица призналась, что измена мужа и развод стали для нее сложным периодом. “Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?” – заявила она, подчеркнув, что сейчас им удалось наладить отношения ради общей дочери Софии (2009).

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