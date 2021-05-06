Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала фото с мужем

“Питер. О возвышенном”, – написала она.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Тоня, май-месяц, а на вас вся та же любимая куртка на меху”, – прокомментировала подписчица vorona.sveta.

Также Паперная поделилась снимком, на котором запечатлена одна.

“Май. Теплейший”, – подписала она фото.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Она живет в РФ, в Москве, состоит в фактическом браке с российским актером Владимиром Яглычем. Паперная родила двоих детей – дочь Еву (2017) и сына Данилу (2020).

Ольга Сумская в марте ответила на критику переезда ее дочери в РФ.

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