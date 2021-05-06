Всемирный банк выделит Украине $200 млн кредита на улучшение системы образования

В банке считают, что эти деньги пойдут на улучшение качества и повышение уровня соответствия высшего образования потребностям рынка труда.

В сообщении говорится о финансировании проектов модернизации высших учебных заведений и научно-исследовательских лабораторий. Кредитные деньги потратят на улучшение цифровой инфраструктуры для дистанционного обучения, чтобы обеспечить непрерывный учебный процесса.

Еще одна цель проекта – повысить прозрачность в сфере образования. Это собираются сделать за счет создания информационной системы управления высшим образованием, введения национального опроса студентов и единой информационной системы финансирования исследовательской деятельности вузов.

Проект “Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов” реализуют в течение пяти лет. Координировать его будет Министерство образования и науки Украины (МОН), сказано в релизе.

“Интерфакс-Украина” со ссылкой на документы к проекту указывает, что сеть из 231 государственного вуза (всего в Украине 327 вузов) слишком велика и неэффективна с учетом сокращения населения страны. Такое количество вузов создает проблемы для финансовой устойчивости и качества услуг.

“Около 60% академических вузов обучают менее 5 тыс. студентов. В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в которых в среднем обучаются около 550 студентов”, – говорится в документах.

Всемирный банк сообщил, что в последние годы количество вузов в Украине сократилось на 25%. Банк отмечает низкую прозрачность системы образования.

“85% молодежи планируют получить высшее образование, но высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи в неведении при принятии важного решения о высшем образовании”, – сказано в сообщении.

Контекст:

Портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет более $3 млрд в девяти инфест проектах. Он вырастет примерно до уровня $3,6 млрд уже в течение следующих двух месяцев, пообещали в организации.

По данным банка, эти инвестиции направлены на повышение качества основных общественных услуг, в частности, водоснабжения, канализации, централизованного теплоснабжения, поставок электроэнергии, энергоэффективности, строительство дорог и прочее.

Всемирный банк выделил Украине по 70 проектам и программ около $13 млрд с 1992 года.

—