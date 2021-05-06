 

Собянин обсудил программу реконструкции поликлиник с жителями трех районов

06.05.2021, 10:52, Разное
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В 2020 году власти города всерьез взялись за амбулаторное звено, отметил Собянин. Москва заботится о своих жителях, поэтому в ближайшие три года в порядок приведут 137 поликлиник, рассказал градоначальник.

Городские помещения активно модернизируются – в порядок приводится и “начинка”, и внешний облик. “Можно отложить поход в парк или визит к друзьям, но не посещение поликлиники. И столичное правительство это понимает”, – сказал Собянин.

По словам градоначальника, после реконструкции поликлиники будут работать по единому московскому стандарту. Он появился в 2019 году с учетом пожеланий медработников столицы.

Поликлиники станут удобными для врачей и пациентов. Там разместят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, оборудование для диагностики сердечных заболеваний. В филиалах поликлиник будут доступны аппараты УЗИ и рентгена, маммографы, оборудование для функциональной диагностики.

Сейчас в Москве ремонтируют 85 зданий поликлиник, из них 11 уже готовы. Еще 30 медицинских учреждений планируется реконструировать до конца текущего года.

За последние 10 лет в столице построено около 100 объектов здравоохранения – поликлиник, корпусов больниц, подстанций скорой помощи. В следующие несколько лет начнется возведение еще около 40 медучреждений.

Ранее сообщилось, что в Москве построят 24 медучреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Среди них – детские, взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные, лечебно-диагностические комплексы.



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