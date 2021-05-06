 

Мнение: США отрицательно влияют на мировую демократию

06.05.2021, 10:48, Разное
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Новости немецкой демократической социологии.
Опросы внезапно показали, главной опасностью для Германии немцы считают не Россию, а США,
Россия даже тут отстала от Китая!

Большинство немцев считают США большей угрозой для Германию, нежели Россию и Китай

Cогласно опросу «Индекс восприятия демократии» (Democracy Perception Index, DPI) института маркетинговых исследований Latana, большинство немцев критически относятся к США, несмотря на симпатии к новому американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет Der Spiegel.

Около трети немецких участников опроса (36%) заявили, что влияние Америки больше угрожает Германии, чем влияние России (29%) или Китая (33%). Каждый второй опрошенный (51%) назвал влияние США на мировую демократию отрицательным и лишь 32% — скорее положительным.

Главными внутренними угрозами демократии в Германии немцы считают экономическое неравенство (49%), власть технологических гигантов (46%) и ограничения свободы слова (40%).

«Индекс восприятия демократии» был составлен по поручению фонда «Альянс демократий», основанного бывшим генеральным секретарем НАТО и бывшим премьер-министром Дании Андерсом Фогом Расмуссеном. Директор «Альянса демократий» Йонас Парелло-Плезнер (Jonas Parello-Plesner) считает, что доверие европейских партнеров к США было подорвано действиями Дональда Трампа во время его президентства.

https://inosmi.ru/news/20210505/249675050.html – цинк

До чего Меркель довела Германию. Вот придет новый, прогрессивный канцлер и все станет как прежде.

Источник: Colonel Cassad



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