Киев заявил о взаимодействия с США в Центральной Европе и Черном море

Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Важно, что мой коллега и друг госсекретарь Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства», — написал глава МИД Украины в Twitter.

Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.