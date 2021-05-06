Сайт «Бессмертного полка» в Ростовской области подвергся атаке

Злоумышленники в ночь на четверг атаковали сайт «Бессмертного полка онлайн» в Ростовской области, подписав фотографии бойцов Красной армии именами нацистских преступников, сообщил координатор акции Андрей Кудряков.

«Ночью начались атаки нацистов на наш Бессмертный полк онлайн. Ничего кроме омерзения это не вызовет. Подписать фотографии погибших на войне именами осужденных фашистов это поступок психически больного индивидуума. Необходимо лечение! А мы наш Полк отстоим!» – написал он в Facebook.

Ранее следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей региона, которые в мае 2020 года разместили фотографий нацистов на сайтах движения «Бессмертный полк онлайн».