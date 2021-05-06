На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп

Ученые из Москвы и Дагестана обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших краснокнижных нерп, сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

«Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», – передает его слова ТАСС.

Ученые исследуют морское побережье совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО «Каспийский природоохранный центр». Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

«Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями», – добавил Никифоров.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря, занесено в Красную книгу России.

С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. По мнению исследователей, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа.

В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.