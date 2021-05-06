 

Мнение: Потерянный май

06.05.2021, 10:30, Разное
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Так быстро время летит. Прошло уже девять лет с того дня, когда казалось, что жить по-прежнему страна уже не будет…

Прошло девять лет, а я до сих пор не сомневаюсь, что в тот день очень многие с нетерпением ждали, что колонна, подойдя к Болотной, начнет прорываться через хиленькое оцепление солдат-срочников, за спинами которых демонстрантов ждали техника, водометы, «космонавты»…

6 мая 2012 года, за час до провокации…

Не вышло. Организаторы шествия призвали не поддаваться на провокации, не прорываться, а усаживаться на асфальт…

Но призыв услышали не все. На правом фланге все-таки начался прорыв. Тот же Минаев, который вел прямую трансляцию, по-моему, не скрывал своей радости, мол, все, началось…Началось то, чего он с нетерпением ждал? Зная наверняка, что прорыв будет?

А если бы не было призыва усаживаться на асфальт? Если бы организаторы шествия повели всех вышедших на шествие на прорыв? Не сомневаюсь, что на подступах к Болотной произошла бы давка, что погибли бы десятки, если не сотни людей…

О готовившейся провокации писал еще в мае 2013 года.

Девять лет прошло. Мы действительно живем в другой стране. В которой стало больше беспредела и меньше надежды…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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