Приквел сериала “Игра престолов”: HBO опубликовала первые кадры новой истории о жизни Вестероса

Фанаты Джорджа Мартина и его эпических фэнтези-историй ликуют – наконец-то появились первые кадры со съемочной площадки приквела культового сериала “Игры престолов” – “Дом дракона”, они опубликованы на официальном сайте компании HBO.

О начале съемок стало известно 27 апреля, когда в британском графстве Корнуолл появились грузовики с символикой Warner Bros. Ранее было подтверждено, что съемки “Дома дракона” начнутся весной 2021 года в Великобритании на студии Leavesden, принадлежащей Warner Bros.

Авторы порадовали кинофанатов всего тремя кадрами. На них Рейнира и Деймон Таргариены, которых играют Мэтт Смит и Эмма Д`Арси, королева Алисента и Отто Хайтауэр в исполнении Оливии Кук и Риса Иванса, а также Корлис Веларион, которого на экране воплотил актер Стив Туссэн.

Алисента и Отто Хайтауэр

Рейнира и Деймон Таргариены

Корлис Веларион

Сериал “Дом дракона” будет рассказывать о жизни Вестероса за 300 лет до событий “Игры престолов”. Речь снова пойдет о борьбе за железный трон, на этот раз гражданская война разразится между предками Дейнерис – принцессой Рейнирой и принцем Эйгоном Таргариенами. В основу сценария лег первый том книги Джорджа Мартина “Пламя и кровь”.

Среди шоураннеров сериала – Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний станет режиссером пилотного эпизода. Музыку для нового сериала снова напишет Рамин Джавади, автор заглавной темы “Игр престолов”.