 

Китайский марсоход достигнет поверхности Красной планеты в середине мая

06.05.2021, 10:14, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, первый китайский марсоход прибудет на место уже в ближайшее время. К середине мая он должен достигнуть поверхности Красной планеты.

Сейчас марсоход находится на орбите соседней планеты, уточняют специалисты. Скорость вращения постепенно уменьшается, а потому он вскоре начнет опускаться на поверхность Марса.

По плану, космический аппарат должен войти в атмосферу со скоростью около четырех километров в секунду, поясняют эксперты. Далее раскроется парашют, и марсоход плавно опустится вниз. В момент посадки должны сработать двигатели малой тяги, которые максимально смягчат удар. Поскольку такие операции за пределами Земли проводятся очень редко, их считают рискованными.



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