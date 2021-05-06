Китайский марсоход достигнет поверхности Красной планеты в середине мая

Как стало известно из компетентных источников, первый китайский марсоход прибудет на место уже в ближайшее время. К середине мая он должен достигнуть поверхности Красной планеты.

Сейчас марсоход находится на орбите соседней планеты, уточняют специалисты. Скорость вращения постепенно уменьшается, а потому он вскоре начнет опускаться на поверхность Марса.

По плану, космический аппарат должен войти в атмосферу со скоростью около четырех километров в секунду, поясняют эксперты. Далее раскроется парашют, и марсоход плавно опустится вниз. В момент посадки должны сработать двигатели малой тяги, которые максимально смягчат удар. Поскольку такие операции за пределами Земли проводятся очень редко, их считают рискованными.