 

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал слияние галактик

06.05.2021, 10:14, Новости дня
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Уникальное явление во Вселенной отснял космический телескоп «Хаббл». На сделанных им снимках виден процесс слияния сразу нескольких галактик.

Речь идет о скоплении под названием Abell 3827. В нем сливаются галактики, размер которых достигает десятков миллионов световых лет, отмечают эксперты.

В данном случае, снимок отображает один из моментов слияния четырех из них. Однако там происходит куда более масштабное действо, говорят исследователи космоса. Ученые полагают, что процесс такого грандиозного слияния стал возможным благодаря тому, что обычная и темная материя в галактиках стала двигаться по разным траекториям. В общем, здесь еще много загадок, над которыми еще придется потрудиться, уточняют специалисты.



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