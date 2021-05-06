Названы тревожные признаки анемии

Врач Надежда Иванова пояснила о тревожных признаках железодефицитной анемии. Это заболевание не всегда можно выявить по каким-то определенным симптомам.

Медики различают три стадии нехватки железа. На первоначальном этапе снижаются запасы микроэлемента. Зачастую никакие симптомы не проявляются, уровень гемоглобина остается в норме, но падает ферритин.

На второй стадии при полном истощении всех имеющихся запасов фиксируется дефицит железа, но признаки анемии отсутствуют. В этот момент у человека ломаются ногти, сильно выпадают волосы, появляется желание спать днем, постоянная раздражительность, повышенная слабость. На третьем этапе врачи отмечают одышку, бледность кожных покровов, изменение обаяния и вкуса. Часто те, кто страдает от анемии, хотят употреблять в пищу сырое тесто, мел, песок.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается порядка 1,6 миллиарда людей с данной проблемой. К тому же у 3,6 миллиарда пациентов имеется скрытый дефицит железа.

Источник: vv-34.ru