 

Названы тревожные признаки анемии

06.05.2021, 10:08, Разное
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Врач Надежда Иванова пояснила о тревожных признаках железодефицитной анемии. Это заболевание не всегда можно выявить по каким-то определенным симптомам.
Медики различают три стадии нехватки железа. На первоначальном этапе снижаются запасы микроэлемента. Зачастую никакие симптомы не проявляются, уровень гемоглобина остается в норме, но падает ферритин.

На второй стадии при полном истощении всех имеющихся запасов фиксируется дефицит железа, но признаки анемии отсутствуют. В этот момент у человека ломаются ногти, сильно выпадают волосы, появляется желание спать днем, постоянная раздражительность, повышенная слабость. На третьем этапе врачи отмечают одышку, бледность кожных покровов, изменение обаяния и вкуса. Часто те, кто страдает от анемии, хотят употреблять в пищу сырое тесто, мел, песок.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается порядка 1,6 миллиарда людей с данной проблемой. К тому же у 3,6 миллиарда пациентов имеется скрытый дефицит железа.

Источник: vv-34.ru



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