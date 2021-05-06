 

Ученые: Экстракт шампиньонов подавляет рост клеток рака предстательной железы

06.05.2021, 10:08, Разное
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Американские исследователи изучили влияние повышенного уровня белка ПСА в крови. Оказалось, что простатический специфический антиген является одним из признаков рака предстательной железы. Снизить его уровень можно с помощью экстракта шампиньонов.
Грибы полезны для организма, так как содержат различные биоактивные вещества. Ученые провели исследование с пациентами, у которых диагностирована рецидивирующая опухоль. На протяжении трех месяцев им давали грибной порошок. В результате у 36% больных отмечался сниженный уровень ПСА.

Исследователи обработали раковые клетки пациентов экстрактом, а также дали его подопытным животным с пересаженными образцами опухолей. В результате они медленнее начали расти и делиться. Грибы прервали данный сигнал, а ученым удалось выделить из экстракта активный компонент.

Рак предстательной железы лечат с помощь лекарственных препаратов, которые связываются с рецепторами мужских половых гормонов. Однако терапия может дать побочные эффекты. Лечение чревато повышением веса и сердечно-сосудистыми проблемами.

Источник: www.nkj.ru



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