Ученые: Экстракт шампиньонов подавляет рост клеток рака предстательной железы

Американские исследователи изучили влияние повышенного уровня белка ПСА в крови. Оказалось, что простатический специфический антиген является одним из признаков рака предстательной железы. Снизить его уровень можно с помощью экстракта шампиньонов.

Грибы полезны для организма, так как содержат различные биоактивные вещества. Ученые провели исследование с пациентами, у которых диагностирована рецидивирующая опухоль. На протяжении трех месяцев им давали грибной порошок. В результате у 36% больных отмечался сниженный уровень ПСА.

Исследователи обработали раковые клетки пациентов экстрактом, а также дали его подопытным животным с пересаженными образцами опухолей. В результате они медленнее начали расти и делиться. Грибы прервали данный сигнал, а ученым удалось выделить из экстракта активный компонент.

Рак предстательной железы лечат с помощь лекарственных препаратов, которые связываются с рецепторами мужских половых гормонов. Однако терапия может дать побочные эффекты. Лечение чревато повышением веса и сердечно-сосудистыми проблемами.

Источник: www.nkj.ru