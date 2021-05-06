Realme GT Neo с Super AMOLED, 120 Гц, NFC, 4500 мА•ч, 50 Вт и 5G за $275 бьёт рекорды продаж

Огромную популярность с первых дней релизов получил новый смартфон от компании Realme. GT Neo с Super AMOLED-экраном с 120 Гц, NFC, 4500 мА•ч, подзарядкой на 50 Вт и 5G стоимостью 275 долларов раскупается по 10 тысяч единиц в день.

Новый гаджет с актуальными технологиями и приемлемой ценой вывел на рынок китайский бренд Realme. GT Neo получил дисплей Super AMOLED диагональю 6,43 дюйма занимающий почти 92% площади лицевой панели. Его разрешение составляет 2400 на 1080 точек, при этом частота обновления картинки достигает 120 Герц, частота отклика сенсорного слоя – 360 Герц. Фронтальный 16-мегапиксельный фото-видео-датчик врезан в отверстие на экране. Основная камера включает объектив Sony IMX682 на 64 мегапикселя и сенсоры на 8 и 2 миллиона точек.

Также есть «на борту» Realme GT Neo модули для функционирования в мобильных сетях пятого поколения, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Аппарат охлаждается с помощью улучшенной испарительной камеры, которой под силу понижение температуры чипсета до 15 градусов. Долгую работу без необходимости поисков розетки гарантирует аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч. Подзарядить аппарат в случае необходимости можно с помощью 50-ваттной быстрой зарядки.

Производительность и быстродействие Realme GT Neo обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200 от MediaTek. Дополняет высокоэффективный процессор чип оперативной памяти объемом 6, 8 либо 12 гигабайт. Любой контент можно хранить на флеш-накопителе UFS 3.1 вместительностью 128 или 256 гигабайт. Только поступив на полки магазинов 7 апреля, девайс продается по 10 тысяч штук в день. Стоимость устройства составляет от 275 долларов за базовую модель, 305 за версию с 8/128 гигабайт и 350 за вариант с 12/256 гигабайт.

Источник: www.ixbt.com