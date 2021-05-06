 

Нетаньяху потерял право на формирование правительства Израиля. Страна оказалась накануне очередных парламентских выборов

06.05.2021, 10:06, Новости дня
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“Срок в 28 дней, отведенный премьер-министру Нетаньяху для формирования правительства, истек”, – заявил израильский лидер.

По информации Ривлина, незадолго до окончания срока Нетаньяху сообщил канцелярии президента, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. Ривлин уточнил, что обсудит формирование правительства с партиями кнессета, однопалатного парламента Израиля.

Shortly before midnight, Netanyahu informed Beit HaNasi that he was unable to form a government and returned the mandate to the president.
Tomorrow morning, Wednesday 5 May/23 Iyyar, Beit HaNasi will contact the parties in the Knesset regarding the process of forming a government

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) May 4, 2021

Газета The Times of Israel пишет, что Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства за несколько минут до официального истечения его срока. У Ривлина есть три дня, чтобы принять решение. Издание отмечает, что если президент страны передаст мандат кнессету, у парламента будет 21 день, чтобы найти кандидата на формирование правительства. Его должны поддержать 61 или более депутатов из 120.

Если правительство не создадут, парламент Израиля распустят. Страну ждут новые выборы, уже пятые с апреля 2019 года, отметила газета.

Контекст:Прежнее правительство Израиля распалось в декабре прошлого года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и бывший спикер кнессета, и председатель партии “Кахоль Лаван” Бенни Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса.
Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.
На четвертых парламентских выборах большинство голосов набрала партия “Ликуд” (более 24%). Второе место заняла партия “Еш Атид” с 13% голосов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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