“Бл…, что за мужик”. Дорофеева удивила неожиданным образом

“Привет! Это я”, – написала она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Подписчики прокомментировали пост.

“Плохой мальчик”, – написала dorofeeva__fan_.

“Бл…, что за мужик”, – прокомментировала legendalada.

Контекст:Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

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