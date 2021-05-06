Россия пытается провести ползучую аннексию Азовского моря – Кулеба

Действия России в регионе украинский дипломат охарактеризовал как “ползучая аннексия”. Он сравнил Азовское море, которое является внутренним для Украины и России, с “низко висящим плодом” для Москвы.

Кулеба отметил, что после оккупации Крыма и взятия под контроль Керченского пролива российская власть, вопреки международному праву и двухсторонним соглашениям, закрыла для не принадлежащих РФ судов вход в Азовское море до октября якобы из-за учений. Он также напомнил о “зеленых человечках”, с помощью которых российскими военными был захвачен украинский полуостров.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Москва усиливает свое военное присутствие в регионе, мешая в том числе торговому судоходству.

Контекст:Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявили в МИД Украины.

Бывший министр обороны Украины, экс-премьер-министр и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Евгений Марчук в апреле отмечал, что на части побережья Азовского моря, которая осталась подконтрольная Украине, есть “около семи десантно опасных мест”.

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