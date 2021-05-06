В Праге последователей “Ночных волков” встретили куклой голого Путина

Байкеры направлялись на Ольшанское кладбище, где они собираются ежегодно.

Фото: radiosvoboda.org

На въезде в Прагу их уже ждала надпись “Приветствуем делегацию Российской террористической Федерации”.

https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/posts/3929596897159235

Противники режима Кремля встречали байкеров с флагами ЕС и НАТО, а также кричали “Позор!”. Кроме этого, активисты группы “Капутин” принесли голую куклу, которая похожа на президента России Владимира Путина. Ранее ее использовали во время акции протеста под посольством РФ в Праге.

https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/posts/3930912017027723

Были и те, кто пришел поддержать пророссийских байкеров. Они считают, что Европа должна всегда помнить, кто “на самом деле спас ее от фашистов во Второй мировой”.

Фото: Tom Rimpel / Facebook

Фото: Tom Rimpel / Facebook

Во время мероприятия порядок охраняла местная полиция. Корреспондент “Радіо Свобода” сообщает, что был задержан один активист.

https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/posts/3930806343704957

По данным издания České noviny, чтобы почтить память павших солдат, на кладбище прибыло около 150 человек. Их противников было несколько десятков. Томаш Пешинский, один из организаторов акции протеста, выразил несогласие с тем фактом, что “Ночные волки” используют память о павших для продвижения нынешней агрессивной и имперской политики Российской Федерации.

Контекст:В 2015 году “Ночные волки” пытались провести мотопробег до Берлина, приуроченный к 70-летию победы во Второй мировой войне. Им официально отказали во въезде в Польшу, а власти столицы Германии не дали разрешения на проезд по городу. Байкеров, прибывших в Германию самостоятельно, депортировали. Моторейд 2015 года запомнился историей с косметичками, которые польские пограничники обнаружили при досмотре байкеров.

В 2016 году байкеры осуществили мотопробег из Москвы в Берлин, который также был посвящен 9 Мая. По дороге у них возникали проблемы. В Праге несколько сотен демонстрантов на Вацлавской площади приняли участие в акции протеста против приезда “Ночных волков”. Их встречали свистом, неприличными жестами, антисоветскими плакатами, а также флагами Украины, крымского Меджлиса, НАТО и США. Российские СМИ рассказали о “позитивной встрече”, умолчав о “коридоре позора” и заявив, что освистывание было исключительно украинской провокацией.

В 2017 году российских членов клуба не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме. В Праге несколько десятков людей протестовали против приезда байкеров, они держали в руках украинские, американские и чешские флаги, а также флаги ЕС и НАТО.

В 2018 году часть “Ночных волков” снова не пустили в Польшу – представители клуба заявляли, что “не пропустили словаков и некоторых других европейских коллег”. В Праге байкер из “Ночных волков” напал на женщину, которая держала украинский флаг.

В 2019 году мотопробег “Дороги Победы” прошел в пятый раз. Тогда колонну российских байкеров не пустили в Грузию, а в Праге уже традиционно встретили протестом.

В 2020 году мотопробег не проводился из-за пандемии.

—