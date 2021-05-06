 

“Бедный ребенок”, “Подрасти и вернись в семью”. В сети комментируют поздравление Букингемского дворца, адресованное сыну принца Гарри

06.05.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Поздравляем Арчи Маунтбаттен-Виндзора со вторым днем рождения”, – говорится в публикации.

В качестве иллюстрации к поздравлению королевский дворец выбрал фото из архива, на котором герцог и герцогиня Сассекские запечатлены в мае 2019 года в Виндзорском замке с новорожденным сыном на руках.

“С днем рождения, сбежавший принц. Подрасти и вернись в семью”, – присоединились к поздравлениям фолловеры страницы. 

“Жаль, что нет его фото с британской семьей”, – отреагировали пользователи сети.

“Бедный ребенок! Он никогда не узнает королеву или своих королевских кузенов”, – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. 
Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Королева Великобритании не виделась с внуком больше года. 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.
В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена, а спустя месяц американское издательство анонсировало публикацию детской книги, написанной герцогиней Сассекской. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / “Произошел коллапс”. В НАЗК заявили, что решение КСУ приостановило назначения в госорганы

18.03 / СК получил обращение с просьбой проверить песню Manizha

29.07 / Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

14.03 / В “Слуге народа” заявили, что могут исключить Дубинского из партии

09.01 / Bild – в Германии одобрили создание фонда для обхода санкций США против «Северного потока — 2»

27.08 / Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси

11.11 / «Отсутствие химии» и ужесточение политики — CNBC описал отношения между Путиным и Байденом

16.02 / Лидерами доверия среди украинцев стали Зеленский, Разумков, Кличко, Тимошенко и Притула – опрос

12.03 / Украинский фильм получил американскую премию Cinema Eye Honors

05.11 / El Confidencial – в Испании открыли новое антикоррупционное расследование, связанное с бывшим королём

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика