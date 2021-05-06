“Бедный ребенок”, “Подрасти и вернись в семью”. В сети комментируют поздравление Букингемского дворца, адресованное сыну принца Гарри

“Поздравляем Арчи Маунтбаттен-Виндзора со вторым днем рождения”, – говорится в публикации.

В качестве иллюстрации к поздравлению королевский дворец выбрал фото из архива, на котором герцог и герцогиня Сассекские запечатлены в мае 2019 года в Виндзорском замке с новорожденным сыном на руках.

“С днем рождения, сбежавший принц. Подрасти и вернись в семью”, – присоединились к поздравлениям фолловеры страницы.

“Жаль, что нет его фото с британской семьей”, – отреагировали пользователи сети.

“Бедный ребенок! Он никогда не узнает королеву или своих королевских кузенов”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Королева Великобритании не виделась с внуком больше года. 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена, а спустя месяц американское издательство анонсировало публикацию детской книги, написанной герцогиней Сассекской.

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