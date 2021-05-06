 

В Киргизии назвали число разрушенных объектов в ходе конфликта на границе

06.05.2021, 9:50, Новости дня
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Во время конфликта на киргизско-таджикской границе были разрушены более 200 объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе киргизского МЧС.

«По подсчетам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них одна школа, один ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], один детский сад, один медицинский пункт, одна стоматология, две аптеки, одна библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, пять столовых, три ресторана, а также семь государственных зданий. В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы. Количество пострадавших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 189 человек.

Ранее Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.



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