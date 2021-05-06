В Вашингтоне рассказали о желаемых отношениях с Россией

США хотели бы более предсказуемых и стабильных отношений с Россией, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью BBC.

«Мы бы предпочли более устойчивые и предсказуемые отношения», – передает его слова ТАСС.

Ранее главы внешнеполитических ведомств G7 по итогам саммита заявили, что будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.

Блинкен до этого заявил, что возможный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам. Он повторил ранее выраженную позицию, что США не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия».

Госсекретарь США также заявлял, что Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.