 

Во избежание скопления зрителей Салют Победы дадут на закрытых полигонах

06.05.2021, 14:41, Разное
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Роспотребнадзор и министерство обороны пришли к соглашению относительно салюта Победы.

Санитарные врачи, опасаясь распространения коронавируса, требовали отменить салют. Военные же называли отмену невозможной. Салют всё же состоится 9 Мая, но зрителям не сообщат, где.

Согласно договорённости, праздничный артиллерийский салют из тридцати орудийных залпов пройдёт на военных полигонах не ближе тридцати километров от Москвы, столиц военных округов и городов воинской и трудовой славы. Чтобы зрители не смогли собраться вокруг полигонов и заразить друг друга коронавирусом, координаты артиллерийских позиций засекретят. Даже командиры салютных расчётов узнают, куда им предстоит ехать, непосредственно перед выездом.

– На салют всегда собираются толпы. Вакцинированных пока ещё мало. Проконтролировать ношение масок мы не сможем. Выход один – предотвратить скопление народа. Мне кажется, мы нашли компромисс, который всех устроит», – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

– Надо понимать, что салют даётся не для ныне живущих, а для наших предков, которые и завоевали для нас Победу. Поэтому разницы, где будет находиться салютная позиция, никакой, – добавил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Все военнослужащие, задействованные в проведении салютов во всех регионах, должны быть в масках и перчатках. А граждане смогут посмотреть салют в прямой трансляции на сайте Роспотребнадзора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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