Королева Елизавета II поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения

Два года назад, 6 мая 2019, Букингемский дворец объявил, что рано утром герцогиня была доставлена в роддом – без каких-либо остальных деталей. Спустя несколько минут герцоги Сассекские сообщили миру долгожданную новость – их сын появился на свет.

Мы рады сообщить, что у Их Королевских Высочеств Герцога и Герцогини Сассекских родился сын ранним утром 6 мая – в 5:26. Его вес составляет 3260 г. Герцог присутствовал на родах. Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни, – говорилось в заявлении.

Сегодня бабушка Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзор Ее Величество королева Великобритании 95-летняя Елизавета II поздравила внука со вторым днем рождения. Лаконичное сообщение появилось некоторое время назад на официальном аккаунте Букингемского дворца.

Самые счастливые пожелания Арчи Маунтбеттену-Виндзору в его второй день рождения, – гласило сообщение.

Обычно в день рождения членов монаршей семьи Букингемский дворец делится новыми портретами именинников. Но в этот раз свежего фото принца Арчи по понятным причинам нет. Сейчас маленький принц, чьи родители отказались от королевских привилегий и обязанностей, находится в Америке. Поэтому официальное поздравление от Ее Величества было сопровождено архивным снимком с крестин принца Арчи, сделанном 6 июля 2019 года.