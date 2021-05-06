Вторая часть RPG Kingdom Come: Deliverance будет посвящена событиям 1968 года в Чехословакии

Чешская игровая студия Warhorse, занимающаяся разработкой Kingdom Come: Deliverance II, раскрыла подробности продолжения культовой RPG.

Так, вместо средневекового сеттинга, сюжет игры переместится в социалистическую Чехословакию времён советской интервенции, а главным героем станет студент столичного университета, который сыграет не последнюю роль в событиях Пражской весны.

Главный геймдизайнер Даниэль Вавра, объяснил резкую смену исторической обстановки тем, что «идеи не должны топтаться на одном месте».

– Kingdom Come: Deliverance — это не про средневековье и даже не про то, чтобы поесть с чужого котелка. Kingdom Come: Deliverance — это про историю про историю моей страны. Мы с командой долго пребывали в мозговом штурме, обдумывая сиквел, и решили, что пора двигаться вперёд, а не топтаться на одном месте. Вторая часть расскажет миру о главной трагедии моего народа, — рассказал Даниэль Вавра.

Также геймдизайнер Warhorse обнадёжил фанатов тем, что коллектив студии имеет достаточно опыта в сеттинге XX века, напомнив, что сам участвовал в разработке первых двух частей Mafia.

Кроме этого, в сети, после недавнего слива обложки игры, обсуждается слух, что Kingdom Come: Deliverance II станет эксклюзивом PlayStation 5, на что ещё пока не последовало официального ответа от Warhorse.

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