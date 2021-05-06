 

«Изнутри все идет» – Лариса Долина объяснила свои перемены во внешности

06.05.2021, 9:14, Разное
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После того, как Лариса Долина завела аккаунт в микроблоге Instagram, с ее именем появилось множество фейковых страниц. Певица призвала поклонников быть внимательными и подписываться только на официальный профиль, в котором актуальная информация. Кроме этого, она объяснила свои кардинальные перемены во внешности.
Лариса Долина опубликовала свежую фотографию. По словам артистки, для качественного снимка нужен хороший свет. Однако главное – это то, что идет изнутри человека. Певица наполнена любовью к жизни и родным. Кроме этого она считает, что желание женщины хорошо выглядеть – это норма, и нет ничего в этом удивительного.

Артистка позирует на фото в принтованной блузке черного цвета, с кудрявыми распущенными волосами и естественным нежным макияжем. В посте Лариса Долина предвидела, что после ее публикации начнется бурное обсуждение и обвинения в многочисленных пластических операциях. Фолловеры отметили, что 65-летняя знаменитость прекрасно выглядит. Многие считают, что Лариса Долина сейчас намного лучше, чем в молодости.



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