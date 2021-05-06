Ученые нашли вредные вещества в одноразовых масках

Ученые провели исследование и обнаружили в одноразовых масках химические вещества, которые могут оказаться опасными. В их число вошли свинец, медь и сурьма.

В ходе исследования стало известно, что в состав масок входят вещества, из-за которых при контакте с водой в них могут появиться химические загрязнители. Ученые пришли к выводу, что требуется дополнительная проверка их выводов – в связи с тем, что в условиях пандемии без масок не обойтись.

Проектом руководил Сарпер Сарп, который отметил, что нужно отрегулировать производство масок, чтобы избавиться от лишних рисков для экологии и здоровья потребителей.

Тесты проводились на самых разных видах одноразовых масок, начиная от простых медицинских и заканчивая интересными новинками (например, детские маски с рисунками). Все они находятся в свободной продаже. Результаты показали, что при контакте с водой все маски выделяют токсины.

В ходе исследования исследователи акцентировали внимание также на том, что стоит ответственно подходить к ношению масок и не надевать каждую более одного раза. Использование одной и той же маски в течение длительного времени может привести к гибели клеток и разным проблемам со здоровьем.

Источник: glas.ru