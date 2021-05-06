Решетова расскажет об отношениях с Тимати в документальном фильме на YouTube-канале

Модель Анастасия Решетова в своем микроблоге Instagram анонсировала выход документального фильма, который опубликует на YouTube-канале. В проекте «Мой монолог» 25-летняя знаменитость пообещала рассказать об отношениях с Тимати и хейте, с которым она постоянно сталкивается. Дата выхода картины пока не уточняется.

Осенью 2020 года модель пояснила о том, что ее 6-летние отношения с музыкантом закончились. С тех пор ее личная жизнь находится под пристальным наблюдением поклонников. Пользователи Сети продолжают обсуждать их историю несмотря на то, что пара рассталась на хорошей ноте. Когда Анастасия Решетова объявляла о разрыве, она поблагодарила экс-возлюбленного за опыт и то время, которое они провели вместе. Кроме этого, модель заявила, что воспитает их общего сына Ратмира в любви.

Тогда о причинах расставания Анастасия Решетова не рассказала. По ее словам, третья сторона в этом не виновата. Паре не удалось пройти испытания, которые стали проверкой для их чувств. При этом, последнее слово при разрыве было за моделью.

Поклонники надеются на то, что знаменитости снова будут вместе. Слухи о воссоединении пары подогрел их совместный отдых в Дубае в начале года. Также Тимати хотел встречать с бывшей возлюбленной Новый год, но у нее уже были другие планы.