5 мая на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих – штаб ООС

“5 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. […] Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное (в том числе из артиллерийских установок калибра 152 и 122 мм), Пивденное, Новоалександровка, Новозвановка, Майорск, Новотошковское, Новомихайловка, Камянка, Причепиловка, Пески и Гнутово.

“На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь”, – подчеркнули в пресс-центре.

6 мая по состоянию на 7.00 боевики открывали огонь один раз, отметили в штабе ООС.

“Возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, – заявили в пресс-центре.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

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