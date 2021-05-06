Кыргызстан и Таджикистан договорились о юридическом оформлении границы, чтобы избежать конфликтов

Стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.

Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской границы на части границы с 5-го по 9 мая 2021 года, на других участках назначен срок начала топографических работ до 17 мая.

Также была достигнута договоренность о том, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления границы стороны совместно построят, а таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу Ходжаи Аъло-Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Статус данного участка будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран, линию прохождения границы на этом участке определят после завершения строительства автомобильной дороги.

Контекст:Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным “Радио Аззатык”, согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к регулярным разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.

Очередной инцидент между жителями приграничных сел произошел вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области в Кыргызстане. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Вечером 29 апреля стороны договорились о полном прекращении огня и отводе вооруженных сил в места прежней дислокации.

30 апреля в Лейлекском районе на границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка возобновилась. Огонь вели около часа. Сторонам все же удалось договориться об отводе военной техники на исходные позиции.

По данным 24.kg, за время конфликта не менее 179 киргизов обратились за медицинской помощью, 34 человека погибли, в том числе ребенок. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тыс. человек. Таджикская сторона неофициально сообщала более чем о 150 раненых и около 10 погибших.

3 мая появилась информация, что военные обеих стран отведены от границы.

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