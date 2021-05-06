Встреча с нардепами, монастырь, переговоры. Госдепартамент опубликовал расписание Блинкена в Киеве

Рабочий день начнется для американского дипломата в 9.20 с закрытой для прессы встречи с народными депутатами Украины.

На 9.40 запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, после которой Блинкен вместе с главой МИД Украины и предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием возложит цветы в память о погибших в конфликте на Донбассе.

С Епифанием Блинкен посетит Михайловский монастырь в Киеве.

Встреча госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским указана в расписании на 10.45, после которой в 11.55 они проведут пресс-конференцию.

Также в Киеве Блинкен пообщается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам и борьбе с коррупцией.

Контекст:В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину.

Вместе с Блинкеном Украину посещает Виктория Нуланд, которую 29 апреля утвердили на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Для нее эта поездка тоже будет первым визитом в Украину на этой должности. Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Кулеба говорил, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность.

Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и переехал в США.

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